شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": سنتصدى لمعرقلي الخدمات النقابية ولا إقصاء لأي أعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن كل ما يشاع عن اقصاء بعض من أعضاء المجلس عن العمل والمشاركة بالخدمات النقابية أمر غير صحيح وأنها مبررات يستخدمها البعض لعرقلة العمل النقابى، مضيفا أنه وجميع أعضاء المجلس انتابتهم الدهشة حين غادر أربعة من الأعضاء الجلسة الأولى للمجلس عقب مغادرة النقيب مباشرة للجلسة لارتباطه ببرنامج تليفزيونى، وأن هذه الجلسة وفق جدول الأعمال تم الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب واللجان خلالها، إلا أن الزملاء الأربعة أرادوا إدخال المجلس فى دوامة الصراعات والخلافات بالحديث عن فتوى خاصة بمجلس الدولة، وهى فتوى غير ملزمة، ورفضوا المشاركة فى التشكيل وتركوا الاجتماع .

وأضاف محمد شبانة، أنه على الرغم من إصرار أعضاء المجلس على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وفق جدول أعمال الجلسة، ومع ترك الزملاء الأربعة للمجلس، إلا أنه تم الاتفاق على عدم الإعلان لحين الجلسة التالية احتراما للنقيب والمجلس بكامل هيئته بما فيهم الزملاء الأربعة، وأنه خلال الجلسة الثانية ومع طلب النقيب فتح باب الترشح للجان وهيئة المكتب من جديد وقبول الاعضاء الثمانية لذلك، إلا أن الزملاء الأربعة أصروا على عدم الترشح نهائيا رغم الحاح النقيب وأصر الزملاء الأربعة على تدوين رفضهم الترشح نصا بمحضر الجلسة .

وأشار شبانة، إلى أن هناك شىء ما يحدث غير مفهوم ومحاولة اظهار عكس الحقيقة للجمعية العمومية، كما أن هناك من يحاول عرقلة سير العمل النقابى وهؤلاء من خارج النقابة ، لافتا الى أن ما جعله يؤكد ذلك هو اصرار بعض الزملاء بالجلسة الأخيرة على إيقاف الخدمات النقابية كالإعانات والقروض على الرغم من أهميتها القصوى لأعضاء الجمعية العمومية، حتى وإن كانت النقابة تمر بأزمة مالية، إلا أنه فى النهاية وجب على المجلس تحمل مسئولياته بعيدا عن تأثر الأعضاء بذلك، وحجب الخدمات عنهم فى موقف غير مفهوم، وهو ما جعله يرفض ويعترض على ذلك رسميا بمحضر الجلسة .

وشدد محمد شبانة، على أنه تعود على عدم الحديث كثيرا عن الشأن النقابى بوسائل الإعلام حفاظا على قيمة ومكانة نقابة الصحفيين، حتى وإن خرجت احيانا اخبارا غير دقيقة وحديث مغلوط، مشيرا إلى أنه يدعو المجلس والنقيب للتكاتف لأجل مصلحة الزملاء وتنحية أية خلافات أو اختلافات بوجهات النظر، وعدم الانسياق وراء من يحاول إشعال الأمور داخل النقابة، وهؤلاء الأشخاص من خارج المجلس وللأسف ينساق خلفهم بعض أعضاء المجلس .

واختتم محمد شبانة، بيانه:" الأعضاء الثمانية بالمجلس يرحبون بالتكاتف والعمل الجماعى فى إطار الاحترام وعدم التجاوز، ولكنه شخصيا، وفى نفس الوقت لن يسمح نهائيا بأن تنزلق النقابة خلف الخلافات والصراعات، وأنه وزملاءه سيتصدون وبقوة لأية محاولة لزعزعة الاستقرار النقابى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية، والتى تحتاج للتكاتف وليس الفرقة، محذرا من يسعى لبث سمومه بالتراجع، قائلا: أنه أراد بهذه التصريحات نقل الحقيقة كاملة وبصدق لأعضاء الجمعية العمومية" .