تهديد داعش في العراق

ذكر مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدا وخطرا في كثير من مناطق العراق، مشددا على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجيش والبيشمركة وأن يواصل التحالف الدولي تدريب البيشمركة والجيش العراقي.

وقال في بيان صحفي «بأسف بالغ، استشهد كوكبة من أبطال قوات البيشمركة وأصيب آخرون بجروح بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي - آلتون كوبري».

حيث أعلن، السبت، أن كوكبة من قوات البيشمركة الكردية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنه تنظيم داعش على مواقع للبيشمركة في منطقة التون كوبري في محافظة كركوك.