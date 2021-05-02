تهديد داعش في العراق

وقال في بيان صحفي «بأسف بالغ، استشهد كوكبة من أبطال قوات البيشمركة وأصيب آخرون بجروح بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي - آلتون كوبري».
حيث أعلن، السبت، أن كوكبة من قوات البيشمركة الكردية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنه تنظيم داعش على مواقع للبيشمركة في منطقة التون كوبري في محافظة كركوك.
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