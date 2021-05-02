حكام تشاد: الجيش قتل المتمردين

ذكر الحكام العسكريون في تشاد أن الجنود قتلوا المئات من متمردين ينتمون إلى الجبهة من أجل التغيير والوفاق في تشاد «فاكت» خلال يومين من القتال للسيطرة على إحدى البلدات.

وقال أزيم برماندوا أجونا المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، إنه تم أسر نحو 60 مقاتلا آخر من الحركة المتمردة، وتمت مصادرة مركبات عسكرية وأسلحة هائلة.

وبدأت الاشتباكات بعد أن استولت جبهة التغيير والوفاق على بلدة نوكو، التي تبعد نحو 390 كيلومترا جنوب العاصمة نجامينا.