حكام تشاد: الجيش قتل المتمردين

وقال أزيم برماندوا أجونا المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، إنه تم أسر نحو 60 مقاتلا آخر من الحركة المتمردة، وتمت مصادرة مركبات عسكرية وأسلحة هائلة.
وبدأت الاشتباكات بعد أن استولت جبهة التغيير والوفاق على بلدة نوكو، التي تبعد نحو 390 كيلومترا جنوب العاصمة نجامينا.
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