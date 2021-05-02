قرغيزيا تتهم الجيش الطاجيكي باستهداف مناطقها

ذكر حرس الحدود القرغيزي أن قوات طاجيكية فتحت النار على مناطق سكانية في قرية أركا القرغيزية، وأن الجيش الطاجيكي استقدم معدات عسكرية باتجاه المناطق الحدودية ومنطقة النزاع.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن المتحدث باسم حرس الحدود القرغيزي، السبت، أن الوضع على الحدود لا يزال متوترا.

من جانبها نفت طاجيكستان صحة تصريحات حرس الحدود القرغيزي بشأن قصف مبان سكنية قرغيزية من الجانب الطاجيكي.

وأعلن الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، الحداد على أرواح الضحايا القرغيزيين، المدنيين والعسكريين، الذين سقطوا خلال النزاع المسلح على الحدود مع طاجيكستان.

ووفقا لمرسوم رئاسي قرغيزي فإن يومي 1 و2 مايو الجاري يعتبران يومي حداد وطني في قرغيزيا (قرغيزستان).

وقد أعلنت وزارة الصحة القرغيزية، في بيان، ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا خلال النزاع المسلح على الحدود مع طاجيكستان، إلى 33 شخصا، وأُصيب 120 آخرون.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان بشكيك ودوشانبهيوم 29 أبريل، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات، لكن في اليوم التالي، استؤنف تبادل إطلاق النار.

وشهدت الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان اشتباكات عنيفة بين السكان على طرفي الحدود بدأت، الأربعاء الماضي، وتصاعدت في اليوم التالي، تخللها إطلاق نار بين العسكريين في الطرفين، وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في تصعيد التوترات.

قيرغيزستان‏:

وتعرف رسميا باسم الجمهورية القيرغيزية، ولها تسميات أخرى أيضا، هي دولة ذات تضاريس جبلية غير ساحلية تقع في آسيا الوسطى.

طاجيكستان:

وتعرف رسميا بجمهورية طاجيكستان، دولة جبلية ذات سيادة كاملة، ومن الدول الحبيسة في آسيا الوسطى.