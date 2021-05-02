الفيضانات تودي بحياة 13 شخصاً في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

قال مسؤولون يمنيون، أمس، إن فيضانات اجتاحت أجزاء من اليمن وسط أمطار موسمية غزيرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم طفلان.

وقالت مصادر محلية أمس، إن الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المحافظات اليمنية بينها إب وصنعاء ولحج وتعز وشبوة ومأرب وحضرموت، تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأضافت المصادر، أن 13 شخصاً على الأقل توفوا خلال يوم في محافظات إب ولحج والحديدة وحضرموت، فيما جرفت السيول عشرات المركبات والسيارات وأدت إلى قطع طرق رئيسية لساعات طويلة. وأكدت المصادر، أن عددا من المنازل تضررت جراء مياه الأمطار فيما تسببت السيول بإتلاف المحاصيل في عدد من المزارع.

وقال المسؤولون إنه تم الإبلاغ عن سقوط قتلى في محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة، حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي، وأضافوا أن أمطاراً غزيرة هطلت أيضاً على محافظات عدن وتعز وحضرموت، حيث دمرت السيول المنازل والمركبات، وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ بعض السكان المحاصرين في سياراتهم.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمني، أصدر تصريحات في الأيام الأخيرة حذر فيها اليمنيين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في المناطق المتضررة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، متوقعاً استمرار هطول الأمطار في المناطق الجبلية.

وفي العام الماضي، خلفت الفيضانات في اليمن عشرات القتلى وأجبرت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.