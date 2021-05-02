ميليشيات موالية لإيران تنصب منصات صواريخ في دير الزور

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ميليشيات موالية لإيران نصبت صواريخ باتجاه مناطق التحالف الدولي غرب الفرات. وبحسب المرصد، فإن سلسلة تلال «البطين» الواقعة بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور، شهدت قيام الميليشيات بنصب 13 منصة لإطلاق صواريخ أرض - أرض إيرانية الصنع. كما جرى نصب 9 منصات مماثلة في «حظيرة حيوانات» بمنطقة «حاوي الميادين»، وجميع تلك المنصات موجهة إلى شرق الفرات وأقرب منطقة عليها في الطرف الثاني للنهر، هي حقل العمر النفطي. وكانت مصادر المرصد السوري من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، أفادت في 21 أبريل الماضي بأن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني قامت بإخراج صواريخ إيرانية الصنع من ضمن الأسلحة المخزنة داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية بمحيط الميادين غرب الفرات، وعمدت إلى تحميلها ضمن شاحنة تجارية مخصصة لنقل الخضار والفاكهة.