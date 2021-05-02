400 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - نيودلهي (وكالات)

سجلت الهند، أمس، رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز 400 ألف إصابة، في حين فتحت البلاد حملة التطعيم الضخمة أمام كل البالغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات بالهند 400 ألف، بعد مرور عشرة أيام متتالية تجاوز فيها العدد 300 ألف. وقفز عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 3523 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما رفع إجمالي عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» في الهند إلى 211853 وفقاً للبيانات الرسمية.

ورغم أن الهند هي أكبر منتج للقاحات «كوفيد-19» في العالم، فإن لديها عدداً محدوداً متاحاً من الجرعات، الأمر الذي يفاقم الموجة الثانية الشديدة من العدوى، التي شكلت ضغطاً هائلاً على المستشفيات والمشارح، في حين تتدافع الأُسر للحصول على الأدوية والأكسجين.

وحذّرت ولايات عدة من بينها ماهاراشترا ونيودلهي، وهما من بين الأكثر تضرراً، من أنها لا تملك مخزونات كافية من اللقاحات وأن النشر الموسع للقاحات مهدّد بخلافات إدارية وارتباك حول الأسعار ومشاكل تقنية في منصّة اللقاحات الإلكترونية التابعة للحكومة.وحتى الآن، أُعطيت حوالى 150 مليون جرعة، أي لنسبة 11.5 في المئة من السكان، وحصل 25 مليونا منهم على الجرعة الثانية.وقال جايانتي فازانت في مركز للتلقيح مكتظ في بومباي: «طوابير الانتظار هنا هائلة للغاية»، مضيفاًً: «إن الناس لا يكفون عن التقاتل».وشوهد مئات مصطفين، أمس، لتلقي التطعيم في أنحاء أحمد أباد، المدينة التجارية الرئيسية بولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وناشد رئيس حكومة ولاية دلهي الناس ألا يحتشدوا عند مراكز التطعيم، متعهداً بوصول مزيد من اللقاحات «غداً أو بعد غدٍ».

وبدأت المساعدات الطبية الدولية التي أعلنت عنها أكثر من أربعين دولة، بالوصول هذا الأسبوع إلى الهند، حيث تعاني المستشفيات من نقص كبير في الأسرّة والأكسجين والأدوية.

ويشير بعض الخبراء إلى التجمعات الدينية والسياسية الحاشدة كسبب رئيس لحدة الموجة الثانية التي باغتت حكومة الهند.وقال خمسة أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية في تصريحات صحفية: إن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» أكثر عدوى. وحضر ملايين، معظمهم بلا كمامات، مناسبات دينية وتجمعات انتخابية عقدها زعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الهند 19 مليوناً. ومع اشتداد حدة الموجة الثانية، زاد عدد الحالات في البلاد بنحو 7.7 مليون إصابة منذ نهاية فبراير، في حين أن الزيادة السابقة بنفس المقدار حدثت خلال ما يقرب من ستة أشهر.ودفعت تلك الزيادة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض قيود جديدة على السفر أمس الأول، بما يمنع معظم المواطنين غير الأميركيين القادمين من الهند من دخول الولايات المتحدة.

وفرضت دول ومناطق أخرى قيوداً مشابهة، ومنها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة، في حين علّقت كندا وهونج كونج ونيوزيلندا كل الرحلات التجارية مع الهند.