«العالمي للتسامح» يشيد بـ«الهدنة» بين طاجكستان وقرغيزستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بقرار وقف إطلاق النار بين طاجكستان وقرغيزستان وتوصل البلدين إلى هدنة.

وأكد الجروان في رسائل خاطب من خلالها رؤساء برلمانات الدولتين، أن المجلس على استعداد تام للعمل بمختلف أجهزته، وبما لديه من إمكانيات من أجل تعزيز الهدنة والحوار بين البلدين، مشيداً بدور القيادة القرغيزستانية والطاجكستانية في إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار. وتمنى استمرار الحوار للتوصل إلى حل لكافة النزاعات بالطرق السلمية.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان: « نشيد بدور القيادة في الدولتين لاحتواء الأزمة، ونهنئ الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة للحوار وحل الأزمة، وندعو لوقف أي تطور للإشكال الحدودي، ونذكر الجانبين بحسن الجوار، والعمل على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة وأمن واستقرار البلدين وشعبيهما».