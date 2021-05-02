اعتقال 8 من عناصر داعش شمال العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 5 ساعات

تمكنت السطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، من اعتقال 8 دواعش ومسؤول عن الأوكار في صحراء الأنبار.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة من الاستخبارات ألقت القبض على 8 عناصر من داعش خلال محاولتهم دخولهم أحد أقضية نينوى، شمالي العراق.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، أنه “بعملية نوعية تأتي مكملة لمهامها في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الأول لواء المشاة الآلي ٣٠، من إلقاء القبض على أحد عناصر الخلايا النائمة والمسؤول عن الأوكار وتجهيزاتها في ناحية الرمانة بمنطقة ألبو حردان بصحراء جزيرة الأنبار”.

وأضاف البيان أن “شقيقته وأولادها كانوا ممن يعملون بما يسمى ديوان (الحسبة) التابع إلى داعش”، مبينة أن “المعتقل هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، اعتقلت قوة أمنية 8 إرهابيين في محافظة نينوى.

وذكر مصدر أمني عراقي ، أن “قوة من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ألقت القبض على 8 إرهابيين من داعش حاولوا الدخول إلى قضاء الحضر في نينوى”.

وأضاف المصدر أن “الإرهابيين شاركوا بعمليات قتل ونحر أفراد القوات الأمنية في نينوى”.

وفي سياق ذي صلة، هاجم مسلحون تنظيم داعش، مساء الجمعة، محور كوبري في قضاء الدبس بمحافظة كركوك واشتبكوا مع قوة من البيشمركة الكردية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرى.

وقال قائد محور غرب كركوك في قوات البيشمركة، نوري حمه علي، في حديث إن “ثلاثة من البيشمركة بينهم نقيب قتلوا جراء الاشتباكات المسلحة مع مسلحي داعش كما أصيب اثنان آخران بجروح”.

وترتفع هجمات تنظيم داعش بشكل متصاعد منذ مطلع العام الماضي، رغم خسارته للمدن التي سيطر عليها في أحداث يونيو/حزيران 2014، فيما تشن السلطات العسكرية في العراق حملات لملاحقة مسلحيه وتعقب خلاياه الإرهابية.