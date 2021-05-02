محادثات فيينا.. اتفاق على رفع العقوبات عن أشخاص وكيانات إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - أعلن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية، اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية عن أفراد وكيانات إيرانية .

وقال عراقجي : إن “طهران توصلت خلال محادثات فيينا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات”.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن عراقجي قوله: “توصلنا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات والمفاوضات حول بقيتهم لا تزال متواصلة”، مضيفا أنه “وفق التفاهم الذي تم التوصل إليه حتى الآن، ينبغي رفع كافة العقوبات في مجال الطاقة والمصارف والموانئ والسيارات”.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن “ثمة مسودة اتفاق تم التفاوض بشأنها ستحملها الوفود إلى عواصمها للتشاور”.

وأشار عراقجي إلى أن “مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحا”، لافتا إلى أن “مباحثات فيينا تسير ببطء لكنها تمضي قدما”.

وأوضح أن “عملية التفاوض تباطأت قليلا بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص في بعض المجالات، لكنها تمضي إلى الأمام”.

في المقابل، أكد عراقجي على أنه “لا يمكن توقع موعد التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضات فيينا”.

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

في سياق متصل، أعلن المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا، اليوم السبت، ختام المفاوضات واتفاقهم على مواصلتها بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية أن الفريق الإيراني المفاوض وممثلي دول 4+1، ناقشوا خلال اجتماعهم، اليوم، أحدث نتائج المشاورات بين فرق الخبراء في مجالات إلغاء الحظر والقضايا النووية والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.

وقد تقرر عقب الاجتماع أن تعود الوفود المشاركة إلى بلادها واستئناف المحادثات (في فيينا)، بدءاً من يوم الجمعة القادم، بحسب الخارجية الإيراني.

من جهته، قال المندوب الروسي في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، اليوم السبت، إن “المحادثات تسير بالاتجاه الصحيح، لكن نستبعد انفراجة حالياً”، مضيفاً أن “كل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة خلال أسابيع”.

يذكر أنّ الخلافات الرئيسية في المحادثات تدور حول العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة رفعها، والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها لاستئناف التزاماتها بموجب الاتفاق والتي تقيّد برنامجها النووي.