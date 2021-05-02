الشيخ محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية السعودية التعاون المشترك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 5 ساعات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، يوم السبت، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ، العلاقات الأخوية بين الإمارات السعودية والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في أبو ظبي .

كما ناقش ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية السعودي آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

وحضر اللقاء .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي .. تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السعودي.