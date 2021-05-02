محمد الفلاح - بايدن يلتقي رئيس الموساد.. استدعاء خلال دقائق

الأحد 2 مايو 2021

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين وناقشا الملف الإيراني.



وأبقي اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض سريا قبل ان تكشف النقاب عنه محطات التلفزة الإسرائيلية، مساء السبت.

وهذا هو اللقاء الأول لمسؤول إسرائيلي مع الرئيس الأمريكي منذ تنصيب بايدن رئيسا مطلع العام الجاري.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين عقدوا خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات مع مسؤولين أمريكيين تركزت حول الملف الإيراني بالتزامن مع محادثات فيينا.

في الإطار نفسه، التقى رئيس مجلس الأمن القومي مثير بن شابات مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان، كما التقى كوهين مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن فيما عقد مسؤولون من الجيش الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

ولم يصدر بيان عن اجتماع بايدن مع كوهين كما لم يتم الإعلان عنه من البيت الأبيض.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "واللا" الإخباري: "الاجتماع لم يكن مخططًا له مسبقًا وتم تنظيمه في وقت قصير أثناء وجود كوهين في واشنطن".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع كوهين قبل المحادثة مع بايدن على الرسائل المتعلقة بإيران وتلقى منه تحديثا بعد الاجتماع.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12)، التي كانت سباقة في نشر الخبر: "التقى الرئيس الأمريكي ويوسي كوهين أمس وبحثا القضية الإيرانية في إطار سلسلة لقاءات لوفد إسرائيلي في الولايات المتحدة".

وأضافت أن اللقاء عقد بحضور كبار أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي.

من جهتها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "بينما يستكشف الرئيس جو بايدن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 لاحتواء البرنامج النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب، كثفت إسرائيل الدعوات لفرض المزيد من القيود الشاملة على التقنيات والمشاريع الإيرانية الحساسة".