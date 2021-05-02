عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي مساء اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.



و تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك و بحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

و جري خلال اللقاء التشاور حول مجمل القضايا و المستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

و تطرق الجانبان إلى التعاون و التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.

و أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.