اخبار العالم

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

استقبل  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي مساء اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية الشقيقة.

 

و تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك و بحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

 

و جري خلال اللقاء التشاور حول مجمل القضايا و المستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

 

و تطرق الجانبان إلى التعاون و التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.

 

و أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا