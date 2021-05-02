ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك و التمنيات للبلدين و الشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار و السلامة و الاستقرار.



تناول الاتصال العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية السودان و سبل دعمها و تعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة " كوفيد - 19 " وجهود مواجهتها في البلدين.