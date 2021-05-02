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664 إصابة جديدة بكورونا بفلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل ثماني وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس ، و1942 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 9ر92 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1ر6 %، ونسبة الوفيات  1ر1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 146 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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