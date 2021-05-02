شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الكويت: الإصابات تتجاوز 275 ألفًا والوفيات 1569 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم السبت، تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 275 ألفا و270، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1569.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 220 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة. وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1338 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 258 ألفا و599 حالة.