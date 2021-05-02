شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عناصر أمنية في هجمات إرهابية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط عدد من عناصر القوات الأمنية بين قتيل ومصاب إثر سلسلة هجمات شنها تنظيم "داعش" الإرهابي في ثلاث محافظات.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان له اليوم, مقتل 4 من عناصر القوات الأمنية وإصابة عدد آخر بتفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة بالجيش العراقي في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وفي محافظة الأنبار غرب العراق أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة, عن مقتل اثنين من عناصر الجيش العراقي أحدهما ضابط, في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة عكاشات التابعة لقضاء القائم غرب المحافظة.

وفي محافظة كركوك, أعلنت وزارة البيشمركة في بيان لها,مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات "البيشمركة" الكردية بينهم ضابط في هجوم مسلح, استهدف مقاتلي أحد الألوية المنتشرة على التلال المطلة على بلدة "ألتون كوبري".