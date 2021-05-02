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عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي مساء اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية الشقيقة.

 

و تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك و بحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

 

و جري خلال اللقاء التشاور حول مجمل القضايا و المستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

 

و تطرق الجانبان إلى التعاون و التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.

 

و أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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