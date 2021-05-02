شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك و التمنيات للبلدين و الشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار و السلامة و الاستقرار.



تناول الاتصال العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية السودان و سبل دعمها و تعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة " كوفيد - 19 " وجهود مواجهتها في البلدين.