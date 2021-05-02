شكرا لقرائتكم أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي تسجل الهند أرقاماً غير مسبوقة بإصابات كورونا، هددت أستراليا، اليوم السبت، بسجن أي شخص يدخل البلاد من الهند، بما في ذلك مواطنوها.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الأسترالية إنه سيتم منع أي شخص كان في الهند خلال الـ14 يوماً الماضية من دخول أستراليا اعتباراً من يوم الاثنين.

العقوبة تصل لـ5 سنوات

وأضافت "إذا دخلوا، فسيواجهوا عقوبة محتملة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بموجب قانون الأمن الحيوي الأسترالي".

وجاء في بيان وزارة الصحة أن "تقييم المخاطر الذي أبلغ عن القرار استند إلى نسبة المسافرين الأجانب في الحجر الصحي في أستراليا الذين أصيبوا بعدوى في الهند".

من الهند (فرانس برس)

و"هناك حوالي 9 آلاف مواطن أسترالي في الهند مسجلون على أنهم يريدون العودة إلى أستراليا"، وفقًا للحكومة الفيدرالية.

استثناءات قليلة

ويمكن فقط للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين والمسافرين من نيوزيلاندا دخول أستراليا، مع استثناءات قليلة.

ويجب أن يقضي جميع الوافدين إلى البلاد 14 يومًا في الحجر الصحي الذي تديره الدولة.

من الهند - فرانس برس

وسجلت الهند 401993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها البلاد 400 ألف حالة في يوم واحد، وأيضا لم تسجل أي دولة في العالم هذا الرقم منذ بدء الجائحة.

بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 19 مليون حالة منذ ظهور الوباء.