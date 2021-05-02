شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 3 إصابات بالمتحورة الهندية لفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا في الأردن لأشخاص لم يسافروا.

وقال لوسائل إعلام أردنية إن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة، وأضاف:«حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة لا يعني بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج، وإنما نتيجة التكاثر النوعي»، بحسب الهواري.

وحول لقاحات كورونا، لفت الهواري إلى وجود أكثر من 300 ألف جرعة لقاح متوفرة حالياً، مبيناً أن مليون جرعة لقاح ستصل إلى الأردن خلال الشهر الحالي، وكشف عن حجز 63 ألف موعد لتلقي جرعة لقاح كورونا الأحد.