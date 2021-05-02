شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يعتقل إرهابياً عائداً من منطقة الساحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - (أ ف ب)

اعتقل الجيش الجزائري إرهابياً جزائرياً في جنوب البلاد، كان قد انضم إلى «أحد التنظيمات الإرهابية» في منطقة الساحل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السبت.

وقالت الوزارة في بيان: «إنه في إطار مكافحة الإرهاب ألقت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني بتمنراست يوم الجمعة 30 إبريل/نيسان2021، القبض على إرهابي كان ينشط ضمن أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل».

وأضافت: «أ. ملوكي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012». ومنذ يناير/كانون الثاني، سلّم خمسة إرهابيين أنفسهم للسلطات الجزائرية في بلدة برج باجي مختار قرب الحدود مع مالي. بينما قُتل تسعة مسلحين إرهابيين في اشتباكات مع الجيش الذي خسر بدوره ثلاثة عناصر، وفق وزارة الدفاع.

ورغم إقرار «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» عام 2005 لطيّ صفحة «العشرية السوداء» (1992-2002) التي خلّفت 200 ألف قتيل، تواصل جماعات مسلّحة إرهابية نشاطها خصوصاً في شرق البلاد وتركز على استهداف قوات الأمن والجيش. في حصيلة عملياته لعام 2020، أعلن الجيش تحييد 37 إرهابياً، قتل 21 منهم وأوقف تسعة في حين استسلم سبعة آخرون.

ووفق وسائل الإعلام الرسمية، أحبط الجيش في ديسمبر/كانون الأول خطة إعادة انتشار لتنظيم «القاعدة» الإرهابي بعد مقتل زعيمه دروكدال.