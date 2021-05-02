شكرا لقرائتكم خبر عن مليون درهم من «محمد بن راشد للتسامح» للحملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ساهمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة» التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين في 30 بلداً في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور حمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح: «مساهمة الجائزة في دعم الحملة بمليون وجبة تسامح، تنبع من أهداف الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ قيمة التسامح، لاسيما أن الحملة تتزامن مع شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والعطاء والتسامح، الذي يشكل مدرسة للتقوى يقبل فيه العباد على الله عز وجل بكل أنواع العبادات، من صيام وصلاة وصدقة وإطعام الفقراء وصلة الأرحام».

وأكد أن دولة الإمارات منذ نشأتها، قامت على نهج نشر المحبة والسلام والاحترام المتبادل، علاوة على إدراج التسامح كمبدأ أصيل في الدولة، والحرص على سن التشريعات والقرارات والقوانين التي تجرّم الكراهية، وتنبذ كافة أشكال التعصب والتمييز، واحتضان الدولة لأكثر من مئتي جنسية يعيشون في سلام وتسامح، إضافة إلى إطلاق جملة من المبادرات والبرامج والمشاريع الداعمة لنهج التسامح، وتحويلها إلى عمل مؤسسي مدعم بخطط واستراتيجيات.