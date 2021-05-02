شكرا لقرائتكم خبر عن «كي بي إم جي» تتبرع بمليون درهم لحملة 100 مليون وجبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قدّمت شركة الاستشارات والخدمات المهنية «كي بي إم جي الخليج الأدنى» مليون درهم، تبرعاً لحملة 100 مليون وجبة؛ أكبر حملة لإطعام الطعام في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، الهادفة إلى تقديم الدعم الغذائي للأسر والأفراد المحتاجين في 30 دولة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي الخليج الأدنى»: «المؤسسات يجب أن يكون لها دور في النهوض بالمجتمعات، ويمكننا جميعاً أن نكون سفراء للتغيير الإيجابي. ومبادرات المسؤولية المجتمعية تشكل جزءاً لا يتجزأ من أعمال الشركة وتحظى بدعم هائل من موظفيها».