شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن مد باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه سيتم مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للزملاء الأعضاء بالجمعية العمومية لمدة ثلاثة أيام تعويضا عن فترة الإجازات، حيث كان مقررا غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج يوم الأحد من هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض الأيام الثلاثة، حيث سيتم مد الاشتراك حتى الخميس المقبل كموعد أخير .

وناشد محمد شبانة الزملاء الذين يرغبون فى الاشتراك بالتوجه الى مقر النقابة بداية من الثلاثاء وحتى الخميس لإنهاء كافة الاجراءات .

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، تبدأ من الأحد المقبل 25 إبريل، وحتى الأحد الذى يليه، مضيفا أنه فى ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك في مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين في الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.