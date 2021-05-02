شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: الدولة تتعامل مع إجراءات مواجهة كورونا بمعايير عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تتعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق المعايير العالمية، مضيفة أن النجاح فى تجاوز الموجة الأولى والثانية خير دليل.

وأضاف: "فكلنا شاهدنا أن الإغلاق الكامل فى بعض الدول كانت سلبياته أكثر من إيجابياته وتعامل الدولة مع الاغلاق الجزئى حافظ على أعلى قدر من الأمان للمصريين الصحى والاقتصادى وكانت تبعاته فى أنسب صورها مقارنة بجميع دول العالم وهذا ما يتم أيضًا مع الموجة الثالثة من الوباء ولكن يجب علينا كمواطنين أن نكون اكتسبنا الخبرة الكافية التى تجعلنا نحافظ على أنفسنا فعدم ارتداء الكمامة وعدم وعدم الالتزام بالتباعد والتواجد فى الأماكن المزدحمة دون مبرر هو الخطر الحقيقي".

وشدد النائب محمود القط أنه يجب علينا الحفاظ على أنفسنا وأن نكون أكثر إقبالا للحصول على اللقاح وعدم الانجراف وراء الشائعات، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور كبير فى تخفيف العبء على نفسه وعلى من يحيطون به فى مواجهة هذا الوباء وأنه يجب أن نتذكر جيدا أننا فى هذا التوقيت من العام الماضى كنا فى حالة حظر وهو ما كان آثاره السلبية نفسيا واجتماعيا كبير جدا مما يستلزم علينا أن نكون أكثر وعيا، متابعا :"فجميع السيناريوهات مطروحة أمام الدولة للحفاظ على المواطنين إذا لم يقوموا بالحفاظ على انفسهم والاستفادة من درس العام الماضى وأتوقع أنه إذا مر شهر مايو دون أن نحتاج لإجراءات أكثر صعوبة سنكون قد تجاوزنا هذه المرحلة بنجاح كما تجاوزنا سابقتها".