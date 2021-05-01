شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 9.. احتجاجات ضد توسيع صلاحيات الشرطة بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص شاركوا في احتجاجات بلندن اليوم السبت، لمطالبة الحكومة بإلغاء تشريع مزمع سيمنح الشرطة سلطات أوسع.

وشارك أكثر من ألف شخص في مسيرة جابت وسط لندن وهم يرددون شعار "كيل ذا بيل" (اقتلوا مشروع القانون) خارج المباني الحكومية في حين رقص آخرون على إيقاعات موسيقية.

وقالت الشرطة في بيان إن تسعة أشخاص اعتقلوا وإن قوات الأمن "ما زالت تشتبك" مع محتجين تجمعوا في متنزه بجنوب لندن بعد المسيرة.

وجرت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في إنجلترا وويلز بما شمل بريستول التي شهدت اشتباكات على مدى عدة أيام بين الشرطة ومحتجين في مارس.

وتريد الحكومة البريطانية، بموجب التشريع الجديد، توسيع سلطات الشرطة لمنع الاحتجاجات السلمية التي يكون لها "تأثير تخريبي كبير" على الجمهور العام أو البرلمان.