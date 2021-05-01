البابا فرنسيس يدعو لتحويل الإنفاق على السلاح إلى أبحاث الوقاية من الأوبئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلق البابا فرنسيس إشارة البدء في صلوات ماراثونية تستمر شهرا في الكنائس الكاثوليكية في أنحاء العالم للتضرع إلى الله لإنهاء وباء كوفيد-19 ، وقال إن الأموال التي تُنفق على التسلح ينبغي أن تستخدم بدلا من ذلك في منع تفشي الأوبئة مستقبلا.

رأس البابا تلاوة صلاة المسبحة الوردية في كاتدرائية القديس بطرس في اليوم الأول من شهر مايو أيار، وهو شهر يكرسه الروم الكاثوليك تقليديا للصلاة اليومية للعذراء مريم.

دعا البابا فرنسيس الروم الكاثوليك إلى الصلاة طوال الشهر الحالي من أجل الأشخاص المتضررين من الوباء، مثل أولئك الذين لم يتمكنوا من وداع أحبائهم ممن راحوا ضحية الفيروس والعاملين في قطاع الصحة والفقراء والمشردين ومن يواجهون معاناة اقتصادية.

وصلى البابا من أجل "انتهاء هذه المحنة الصعبة وعودة آفاق الأمل والسلام".

ودعا البابا من أجل أن تتمكن العذراء مريم من "مس الضمائر حتى تُخصص المبالغ الضخمة، لا لزيادة الأسلحة وتطويرها، بل لدعم الأبحاث اللازمة لمنع وقوع كوارث مماثلة في المستقبل".