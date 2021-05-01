عبدالله بن زايد: "رؤية زايد" رسخت نموذجاً فريداً للعمل الإنساني المستدام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات نجحت على مدار 50 عاماً في ترسيخ نموذج عالمي فريد للعمل الإنساني المستدام، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأضحى نهجاً متأصلاً يحظى بدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة.



وقال في تصريحات خاصة بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني": "إن الإمارات العربية المتحدة باتت أيقونة العمل الإنساني العالمي، فمبادراتها الرائدة وأياديها البيضاء تمتد بالعون للمحتاجين في العالم أجمع وتبعث برسالة مهمة للعالم أجمع وهي أنه بالخير والعطاء تسمو الأمم".

وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومتابعة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تؤدي دوراً إنسانياً بارزاً يطال تأثيره العالم أجمع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتؤكد من خلاله على أهمية إعلاء قيم التضامن والتلاحم والتعاضد بين مختلف الدول في مواجهة الأزمات من أجل حماية مستقبل الشعوب وأمن وسلامة المجتمعات.

وأضاف أن "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سيظل النموذج الملهم والقدوة الاستثنائية في الخير والعطاء الإنساني وستواصل دولة الإمارات السيرة على درب الخير الذي خطه، وأداء دورها مساهماً بارزاً في العمل الإنساني العالمي الذي يشكل أيضاً أحد الركائز الأساسية لمسيرتها التنموية".