شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرني»..حملة لتخليد ضحايا كورونا في لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، السبت، حملة لجمع 2.3 مليون جنيه إسترليني لبناء نصب تذكاري لإحياء ذكرى من ماتوا متأثرين بإصابتهم بكورونا.

وتحث الحملة التي تأتي في إطار مشروع تذكاري عبر الإنترنت باسم «تذكرني»، وبالشراكة مع صحيفة «ديلي ميل»، السلطات على دعم نصب تذكاري سيجري تشييده في كاتدرائية «سانت بول» ويوجد لدى حملة «تذكرني»، التي تحظى بدعم من أمير ويلز، أكثر من 7300 اسم ممن ماتوا إثر إصابتهم بالوباء منذ إطلاقها في مايو /أيار من العام الماضي، ويتوقع أن تدفع الحملة آخرين لإضافة أسماء أحبائهم الذين لقوا حتفهم بسبب المرض.

من جانبه، قال ديفيد إيسون عميد كاتدرائية القديس بولس : «إن النصب التذكاري المادي في سانت بول سيرسخ الكتاب الإلكتروني الذي سيتم فيه إحياء ذكرى الأحداث المهمة والناس على مدى قرون عديدة»، وتابع: «بجانب النصب التذكاري الإلكتروني على الإنترنت، سيسمح لأفراد الجمهور بوضع صورة الشخص وكتابة مرثية له من أفراد أسرته، أو أصدقائه في مساحة للتأمل كطريقة لتشجيع التدبر أو الصلاة أو إضاءة شمعة».

(وكالات)