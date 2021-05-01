شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان وطاجيكستان تتعهدان بعدم تكرار «المأساة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكك - رويترز

أعلنت قرغيزستان وطاجيكستان، السبت، التوصل لهدنة ووقف كامل لإطلاق النار، وعدم تكرار المأساة التي وقعت عقب تجدد المواجهات، بعد اشتباكات حدودية، أسفرت قبل أيام عن مقتل 49 شخصاً.

وأعلن رئيسا جهازي أمن الدولة في البلدين، الاتفاق في إفادة مشتركة في قرغيزستان، بعد ساعات من إعلان حرس الحدود في قرغيزستان أن قوات طاجيكستان فتحت النار على مركبات على جانبها من الحدود.

وتحدث رئيسا البلدين، الواقعين في وسط آسيا، هاتفياً لمناقشة اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال سايمومين ياتييف، رئيس لجنة الأمن في طاجيكستان، وهو يقف إلى جانب نظيره في قرغيزستان، كامشي بك تاشييف: «المأساة التي حدثت في المنطقة الحدودية، يجب ألّا تتكرر أبداً».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث هاتفياً مع نظيريه في البلدين، وحثهما على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

واندلعت الاشتباكات قبل أيام، على طول الحدود بين إقليم سوجد في طاجيكستان، وإقليم باتكين في جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه ومضخة، يدعي كل طرف ملكيته لهما على نهر إسفرة.

وتبادل قرويون من الجانبين الرشق بالحجارة، وانضم حرس الحدود إلى الاشتباكات بالبنادق، وقذائف المورتر وحتى بطائرة هليكوبتر هجومية طاجيكية، بحسب حرس الحدود القرغيزي.

واندلعت النيران في موقع حدودي قرغيزي واحد على الأقل، وعدد من المنازل على الجانبين. وقالت قرغيزستان، إنها أجلت آلاف السكان من المنطقة.

وأكدت سلطات قرغيزستان، مقتل 34 شخصاً، أغلبهم مدنيون، فيما أعلنت طاجيكستان عن مصرع 15 من جانبها.