شكرا لقرائتكم خبر عن علاج توقف التنفس أثناء النوم يقي من الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين تلقوا علاج «ضغط مجرى الهواء الإيجابي» الموصوف لانقطاع النفس الانسدادي النومي، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وأنواع أخرى من الخرف.

وقام باحثون من مراكز اضطرابات النوم في ميشيجان ميديسن بتحليل بيانات لأكثر من 50000 شخص تبلغ أعمارهم 65 عاماً، أو أكثر، والذين تم تشخيص إصابتهم بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وحاول الباحثون معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين استخدموا ذلك العلاج تقل بينهم حالات تشخيص الخرف، أو ضعف إدراكي خفيف على مدى الأعوام الـ3 التالية، مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا للعلاج، وتبين وجود ارتباط كبير بين العلاج بضغط مجرى الهواء الإيجابي، وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأنواع الخرف الأخرى، على مدى 3 أعوام، ما يشير إلى أن العلاج ربما يكون وقائياً من خطر الإصابة بالخرف لمن يعانون انقطاع النفس الانسدادي النومي.