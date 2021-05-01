شكرا لقرائتكم خبر عن الكيس الدهني يشوّه المظهر ويؤدي إلى العزلة الإجتماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني الكثيرون ظهور بروزات وانتفاخات ذات أحجام مختلفة، وفي مناطق متعددة من الجسم، كما أن بعض من يعانون هذه لبروزات ربما تتكرر معهم هذه الظاهرة، وعند الذهاب للطبيب فإنه يشخصها على أنها أكياس دهنية.

يشكو بعض الناس من تشوه الوجه أو أماكن البشرة الظاهرة نتيجة الإصابة بهذه الأكياس، ما يتسبب له في إحراج، ويفضل العزلة الاجتماعية.

يعرف الأطباء الأكياس الدهنية بأنها تجمع دهني، أو ورم وبروز داخل كيس، والتي تنتج من تجمع بعض الشحوم، وتصنف على أنها ورم حميد.

تمتاز بأنها لينة وحرة الحركة أسفل الجلد، ولا يشكو المصاب بها من أي ألم أو أضرار صحية إلا عندما تتقيح، أو إذا تضخمت بصورة كبيرة، أو ضغطت على أحد الأعضاء.

يمكن أن يتخلص المصاب منها بسهولة، وتتم إزالتها في جراحة بسيطة تحت مخدر موضعي، ولا تستغرق وقتاً طويلاً، وفي الغالب لا يتجاوز 20 ذلك دقيقة.

تتكون الأكياس الدهنية من سائل أصفر ذي رائحة كريهة، وبسبب حدوثها فإن الخلايا الدهنية تصبح ذات نشاط ونمو كبير ومفرط.

تظل هذه الأكياس في أغلب الحالات بالحجم نفسه، وذلك بالرغم من المدة الطويلة التي تبقى فيها، ويعود ذلك إلى أنها تنمو ببطء للغاية.

يبدأ حجمها من 2 سنتيمتر، أو ما يعادل حجم حبة حمص، ولا تتجاوز 7 سنتيمترات، وتنشأ في الغالب بين الجلد ونسيج العضلات، ومن الممكن أن يصاب الشخص نفسه بأكثر من كيس دهني.

زيادة الإفرازات

يرجع ظهور الأكياس الدهنية إلى العديد من الأسباب، ومنها إصابة بصيلة الشعر بالتورم، الأمر الذي يساعد على زيادة الإفرازات الدهنية، وحدوث تجمعات من الشحوم في هذه المنطقة.

يمكن أن تظهر الأكياس أيضاً عند انغلاق وانسداد بعض الغدد الدهنية، والموجودة أسفل الجلد بشكل تام، ما يتسبب في تضخمها وبروزها لأن الدهون تحتبس داخلها.

يسبب ارتفاع كمية مادة الزهم في بعض الاحيان في الإصابة بالأكياس الدهنية، ومادة الزهم هي مادة شحمية تنتجها الغدد الدهنية، وفي بعض الحالات من الممكن أن يكون هناك بعض المشاكل المرضية في الجلد نفسه، ونتيجة لذلك تظهر هذه الأكياس الدهنية.

أثبتت بعض الأبحاث أن زيادة إفراز هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة في الجسم وراء ظهور بعض هذه الأكياس الجلدية، وهذه الهرمونات توجد في الرجال والسيدات أيضاً، وفي حالة زيادتها تظهر هذه الأكياس.

العامل الجيني

يلعب العامل الوراثي أو الجيني دوراً في ظهور الأكياس الدهنية، فتنتقل هذه الظاهرة من جيل لآخر بسبب الجينات الوراثية، وسجلت دراسات والأبحاث عديدة هذه الحالات، كما أن المصابين بالسمنة المفرطة عرضة لهذه الظاهرة بشكل كبير.

تشير الأبحاث كذلك إلى أن هذه الأكياس من الممكن أن تنتشر لدى الأشخاص الذين يعانون نقصاً حاداً في فيتامين “أ”.

يتسبب هذا النقص في زيادة الطبقة الدهنية التي تلاصق سطح الجلد، وذلك لأن الدهون تتراكم داخل الجسم، وبالتالي يسهل الإصابة بالأكياس الدهنية.

ترجع إصابة بعض المرضى إلى تلوث الإفرازات الدهنية بالجراثيم والبكتريا، وعندما تتكاثر البكتيريا بكميات كبيرة فإنها تتسبب في تكون بيئة حمضية، والتي تجذب الدهون بكثافة، وبالتالي تظهر الأكياس الدهنية والدمامل.

الأكثر إصابة

يعد المراهقين أكثر فئة عرضة للإصابة بهذه الأكياس الدهنية، ويرجع الأطباء كثرة إصابة هذه الفئة إلى التغييرات الهرمونية التي تحدث خلال تلك المرحلة العمرية، و يليهم في الفئات العمرية الأشخاص من نهاية الثلاثينات وحتى النهاية الخمسينات، وذلك بحسب الدراسات والأبحاث التي تعرضت لهذه الظاهرة، ورصدت إحصائيات ظهور حالات مصابة بهذه الأكياس في منتصف العمر، وأخرى لأطفال، وإن كان بشكل أقل.

يلاحظ أيضا أنها تفضل النمو في الأماكن المشعرة الموجودة في الجسم، ولذلك فإن نسبة إصابة الرجال بها بالمقارنة للنساء أكبر، وذلك بسبب طبيعة جسم الرجل الذي يكون مغطى بالشعر أكثر من المرأة.

الذراعان والفخذان

تظهر الأكياس الدهنية في أماكن متعددة من الجسم، إلا أن أكثر المواضع التي تظهر فيها هما الذراعان والفخذان، وأي مكان في الظهر والكتفين، ومن الممكن أن ينتشر في البطن.

تسبب هذه الأكياس نوعاً من الإزعاج بالنسبة لبعض المصابين، خاصة عندما تظهر بشكل متكرر في أماكن واضحة للآخرين كالوجه أو الرقبة أو حول العين، وبخاصة للفتيات في مرحلة البلوغ، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى الإصابة بأزمة نفسية، ما يدفع بعض المصابين إلى اللجوء للعزلة الاجتماعية.

حدد السبب

يختلف علاج الأكياس الدهنية بحسب السبب وراء الإصابة بها، ولذلك فلابد من تحديد السبب أولاً، ومن الممكن علاج الأكياس الصغيرة، والتي لم تتقيح، من خلال حقنها بالكورتيزون، والذي يسرع من عملية التعافي، ويمكن أيضا علاجها بالليرز أو بالكي الموضعي.

تلعب كذلك المضادات الحيوية دورا كبيرا في الوقاية من ظهور هذه الأكياس، وبالنسبة لمن لديهم نقص في فيتامين “أ” فإن تناول الأدوية التي تحتوي على هذا الفيتامين يقيهم من الإصابة بها.

ينبه الأطباء إلى أن الأكياس الدهنية من الممكن أن تستأصل من منطقة ثم تعاود الظهور في منطقة أخرى، ومع ذلك فلا علاقة لها ببعضها بعضاً، لأن الجديدة لا تتأثر بزوال الأخرى.

يحبذ بالنسبة للنساء الحوامل اللاتي يكن عرضة للإصابة بالأكياس الدهنية بالعناية بالبشرة بشكل جيد، وتنظيفها مع التخلص من أي بكتيريا أو جراثيم متراكمة عليها، وذلك بهدف تجنب الإصابة بهذه الأكياس، ولأن تناول أية أدوية أو مضادات فيه خطر على صحة الجنين.

عناصر طبيعية

يعد الثوم من العناصر التي تحد من نشاط الجراثيم والبكتيريا في الجلد وباقي أجزاء الجسم، ولذلك فهو من الطرق الفعالة لعلاج الأكياس الدهنية.

يتم ذلك بتقشير عدد من فصوص الثوم وتقطيعها لشطرين، ومن ثم تمرر على المكان المصاب لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ويترك آثار الثوم لمدة 20 دقيقة.

تغسل المنطقة المصابة بالماء العادي، ويجب أن يستمر المصاب على هذه الطريقة لأسبوعين كاملين وبشكل يومي.

الكركم والألوفيرا

تتوافر أيضاً بعض الأعشاب التي تعالج هذه الظاهرة، ومنها الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين الفعالة، والتي تزيل الأكياس الدهنية في وقت قصير.

يصنع من الكركم معجون أو عجينة، ويوضع على المناطق المصابة، ويستمر حتى تجف العجينة على الأكياس.

يخفف كذلك شاي الأرقطين من الالتهابات ويزيل الأكياس الدهنية، وذلك من خلال شربه يومياً، وتحارب نبتة الألوفيرا الجراثيم، وتوضع علـــى الأكياس الدهنية مرتين في اليوم.

معلومات خاطئة

يخطيء البعض عند التعامل مع الأكياس الدهنية، وذلك بعصرها بوساطة اليد، وهو الأمر الذي لا ينصح به الأطباء، لأنه ربما أدت هذه الطريقة إلى انتشار الصديد والتقيحات بشكل واسع، وبالتالي تؤدي إلى مشاكل أخرى.

يشير الأطباء إلى أن الأكياس الدهنية يمكن أن تنفتح في بعض الأحيان ويخرج منها مادة زيتية مصفرة ذات رائحة كريهة، ومن الممكن أن تصاب الأكياس بالتقيح وتخرج صديدا، ومن السهل أخذ عينة وعمل مزرعة وذلك من أجل اختبار نوع المضاد الحيوي الملائم للصديد.

تتكرر الأكياس الدهنية في ذات المكان إذا لم يتم إزالتها بشكل تام، وذلك على الرغم من إفراغها بالكامل من الصديد والمواد الدهنية، كما أنها ربما تعود مرة أخرى للامتلاء.

يعد من المعلومات الخاطئة بالنسبة للأكياس الدهنية أنها ممكن أن تتحول إلى أورام، وهو الأمر الذي لم يثبت علمياً حتى الآن، كما لم تسجل أية حالة تحول فيها الكيس الدهني إلى ورم خبيث.

ينصح الأطباء بصفة عامة بأخذ عينة من الكيس وفحصه، وذلك من باب الاطمئنان، والتاكد من أنه مجرد كيس دهني عادي.