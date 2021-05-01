شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دقائق أفضل من ساعة تمارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت دراسة جديدة على الجري القوي لمدة من 5 إلى 10 دقائق يومياً، وأوضح الفريق القائم بها أن هذه الدقائق الخمس تعادل في فائدتها أكثر من ساعة من التمارين الرياضية، بالنسبة لتحسين طاقة الجسم.

أخضع الفريق البحثي 12 متطوعاً شاباً، تم تقسيمهم إلى مجموعات، مارست كل مجموعة تمارين إما مكثفة أو متوسطة، كما أن الفترات الزمنية لها اختلفت.

أظهر قياس كمية الطاقة التي حرقتها كل مجموعة بعد أداء كل تمرين، أن مستوى بيروكسيد الهيدروجين تغير بالميتوكندريا، عقب ممارسة هذه التمارين الرياضة.

تعرف الميتوكندريا بمصانع الطاقة، أما بيروكسيد الهيدروجين فهو جزئ يدخل في إشارة الخلية التي تعرف بأنواع الأكسجين التفاعلية، والتي تحتوي على الأكسجين والهيدروجين.

أظهرت نتائج الدراسة أن نفس هذه الدرجة من تجاوب الميتوكندريا، يمكن أن يتحقق من خلال أداء الشخص 10 دقائق من الرياضة المكثفة، مع أهمية أن تكون هذه الرياضة مناسبة للحالة الجسدية وللوقت؛ لأن جميع الأنواع لها فائدة في إنتاج الإشارات التي تحسن من عملية التمثيل الغذائي للجسم بصورة كبيرة.