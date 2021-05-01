شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين المستودع الجمركى والمخازن المؤقتة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 عدد من التعريفات لمفاهيم تتعلق بعمل مصلحة الجمارك، وفرق القانون بين المستودع الجمركى والمخازن الجمركية، فالمستودع الجمركى هو مكان يرخص فيه بتخزين البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم أما المخازن الجمركية فهى الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع لحين تقديم البيان الجمركى وإتمام الإجراءات.

ونستعرض فيما يلى الفارق بين التعريفين:

المستودع الجمركي

المكــان الــذى يرخـص فيــه بتخــزين البضــائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع.

المخازن الجمركية المؤقتة

الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركى وإتمام الإجراءات الجمركية.