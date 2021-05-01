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دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في لوغار الأفغانية

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محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة في ولاية لوغار الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

 

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

وشهدت أفغانستان 3 من الهجمات الإرهابية في اليومين الماضيين، وقع 2 منها في ولاية لوغار شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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