شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 205 سنوات بحق 100 محتج في بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة "فياسنا" لحقوق الإنسان في بيان اليوم السبت، إن أحكاما تصل إلى السجن 205 سنوات صدرت بحق نحو 100 شخص لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في بيلاروس الشهر الماضي. وأشارت المنظمة إلى أنه لم تثبت إدانة أي من المتهمين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات منذ أغسطس، فور إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في انتخابات شجبتها المعارضة ولم تعترف بها معظم الدول الغربية.

واجتذبت الاحتجاجات حشودا أصغر في الأسابيع الأخيرة، ولكن في الأشهر التي تلت الانتخابات، اجتذبت احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الآلاف بشكل دوري.

ووردت تقارير عن احتجاز 30 ألف شخص فيما يتعلق بالاحتجاجات، فضلا عن مئات الجرحى وعدة قتلى.

وقالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي شنت حملة ضد لوكاشينكو ثم فرت من البلاد بعد أن أعلن فوزه، في روما اليوم السبت إنه من المقرر اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الحكومة. وتردد أن لوكاشينكو يفكر صراحة في إعلان حالة الطوارئ في البلاد، أو حتى الأحكام العرفية.