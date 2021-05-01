شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. انخفاض معدل نقل مرضى كورونا للمستشفيات إلى 5.99% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شغل مرضى "كوفيد 19" ما يقرب من 6% من أسرة المستشفيات في المراكز الطبية والمستشفيات الأمريكية في 28 أبريل، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، انخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 99ر5% من 11ر6% في اليوم السابق، وبلغ مجموع أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا 41 ألفا و661 سريرا.

وكان معدل دخول المستشفيات في الولايات المتحدة أقل بنسبة 1ر0 نقطة مئوية من متوسط الخمسة أيام البالغ 06ر6%.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر نسبة من الأسرة التي يشغلها مرضى "كوفيد19-" عند 2ر16% تليها ولاية ماريلاند عند 9ر12%.

كما سجلت فلوريدا أكبر عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد 19 عند 3829 سريرا، بانخفاض 8ر0% عن اليوم السابق، تليها نيويورك بـ 3583 مريضا، بانخفاض 91ر4% عن اليوم السابق.