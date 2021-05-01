الصحة النيابية: تغييرات ستشمل مسؤولين على خلفية حريق أبن الخطيب

بغداد - ياسين صفوان - أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم السبت، أن هناك تغييرات متوقعة لبعض المسؤولين على خلفية تهم تقصير تتعلق بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي وقع مطلع الأسبوع الماضي وأدى لاستشهاد 82 مواطناً وإصابة 110 آخرين.



وقالت عضو اللجنة وفاء الشمري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "لجنة الصحة النيابية قدمت تقريرها الخاص بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في جلسة مجلس النواب وشخصت الأخطاء الموجودة"، مبينة أن "الصحة النيابية بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء".

وأضافت، أن "من المؤكد أن يجري رئيس الوزراء تغييرات تطال بعض المسؤولين المقصرين في حريق ابن الخطيب"، مشيرة الى أنها "ستجمع تواقيع لاقالة وزير الصحة في حال لم تتم اقالته من قبل الحكومة".

وتابعت أن "رئيس الوزراء أكد جدية الحكومة في التحقيقات وأن الحكومة ستحاسب المقصرين ولجنة الصحة النيابية تتابع الموضوع".

وقرر رئيس الوزراء خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، تشكيل لجنة تحقيق بحادث حريق ابن الخطيب برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب على أن تقدم تقريرها خلال 5 أيام.