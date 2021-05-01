الصحة تتحدث عن المواقع الملوثة إشعاعياً في البصرة

وقال مدير عام المركز، صباح الحسيني، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "بعد الدخول الأميركي ظهرت كثير من المواقع التي أصبحت ملوثة بعنصر اليورانيوم، والذي يصل عمره الافتراضي إلى مئات السنوات".وأضاف الحسيني، أن "محافظة البصرة، تعاني من هذا الملف أكثر من بقية المحافظات"، مؤكداً أن "المواقع الملوثة في المحافظة، بلغت في السابق 21 موقعاً، 13 منها تم التعامل معها بطريقة احترافية وعلمية وتخلصت من التلوث".

وأوضح، بأن "العمل جارٍ وتتضافر الجهود كفريق واحد مع العلوم والتكنولوجيا لحسم ملف المواقع الـ 8 المتبقية، كونها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الإزالة، ومع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء التي يترأس اللجنة المختصة فيها بهذا الملف الاستشاري حامد الباهلي، وعضوية الوكيل الفني لوزارة الصحة جاسم الفلاحي".



وأكد، أنه "حصل اتفاق على ارسال فريق مشترك من الجهاز التنفيذي والرقابي الى كل المواقع، وتم توقيع أوامر الاطلاق، وخلال الأيام المقبلة سنكمل المواقع الـ8 المتبقية في البصرة بينها موقع معمل الحديد والصلب".

ولفت إلى، أن "المواقع الثمانية، تنتظر إيجاد حل للبراميل التي نتجت عن عمليات ازالة التلوث، حيث يجب القيام بخزن هذه البراميل بشكل امن بعيداً عن الناس، وتطبيق الشروط عليها لضمان عدم حصول أي تلاعب، والإعلان عنها خالية"، مؤكداً أنه "بعد توفر الدعم اللوجستي لعمل اللجنة من قبل محافظة البصرة والقوات الامنية، ونقل البراميل البالغ عددها 240 برميلاً، ونقلها الى مكان آمن، سنعلن البصرة بأكملها خالية من التلوث الشهر المقبل".