عملية نوعية للمقاومة اليمنية بالضالع.. ومقتل وإصابة 26 حوثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت القوات اليمنية المشتركة، السبت، مكاسب مهمة في عملية نوعية خاطفة شمالي محافظة الضالع ما كبد مليشيا الحوثي 26 قتيلا وجريحا.

ونفذت ألوية مشتركة من الحزام الأمني والعاصفة والجيش اليمني والمقاومة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين في بلدتي "الفاخر" و"العود" في مديرية قعطبة شمال الضالع (جنوب) على الحدود مع محافظة إب (وسط).

وقال محور الضالع العسكري في بيان، إن القوات المشتركة "أحكمت سيطرتها على مفرق "بيت الشرجي" الاستراتيجي في مديرية قعطبة وسط تقهقر مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأوضح البيان، أن معارك طاحنة لا زالت تدور على أشدها بعد مجمع مدرسة "بيت الشرجي" في الأطراف الشماليَّة لبلدة "حبيل العِبدي" شمالي مديرية قعطبة" على حدود محافظة إب.

وأضاف أن معارك مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تقدم للقوات اليمنية المشتركة وانهيارات في صفوف المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وأسفرت العملية عن "تطهير عدد من المواقع الاستراتيجية وتدمير آليات قتالية ومقتل وإصابة أكثر من 26 عنصرا بصفوف المليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية بارزة"، طبقا لمحور الضالع العسكري.

وبث المحور العسكري تسجيلات مرئية متفرقة لمعارك شرسة تظهر تقدم القوات المشتركة شمالي الضالع فيما لجأت المليشيات الانقلابية لقصف المنازل السكنية والقرى بشكل عشوائي وسافر.

وتأتي العملية العسكرية في الفاخر والعود شمالي الضالع ردا على تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية، في عديد المحافظات اليمنية شرقا وجنوبا وغربا وشمالا.

وخسرت المليشيات الانقلابية مؤخرا آلاف القتلى والجرحى بينهم مئات القيادات في ضربات قاصمة للقوات المشتركة والجيش اليمني، بدعم من التحالف بقيادة السعودية امتداد مسرح العمليات في الضالع ومأرب والحديدة والجوف وتعز وحجة وصعدة.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات التي تحققت وتحرير عدد من المواقع ودحر مليشيا الحوثي في جبهة "الفاخر" شمالي الضالع.

وقال عبدالملك خلال اتصال هاتفي بقائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، أن حكومته لن تتوانى في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من مليشيا الحوثي.

وترحم رئيس حكومة اليمن على أرواح جميع الشهداء الأبطال الذين يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل استكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.