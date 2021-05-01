الهند تصبح أول دولة تسجل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصبحت الهند أول دولة تسجل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، وأُطلقت حملة لقاح على مستوى البلاد وسط أزمة في الإمدادات.

وتم تسجيل حوالي 3523 وفاة رسميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،ولكن يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات.

وجميع البالغين في الهند مؤهلون الآن للتطعيم.

لكن عدة ولايات تقول إنها لا تملك الجرعات اللازمة لإتمام حملة التطعيم.

وكانت الهند قد ركزت في السابق على تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية والذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا. وتواجه البلاد نقصًا حادًا في الأكسجين وأسرّة المستشفيات، حيث تعصف الموجة الثانية المدمرة من وباء كوفيد 19 بالنظام الصحي للبلاد.