دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في لوغار الأفغانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة في ولاية لوغار الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشهدت أفغانستان 3 من الهجمات الإرهابية في اليومين الماضيين، وقع 2 منها في ولاية لوغار شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.