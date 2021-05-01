الجزائر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، عن تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 39 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 122 ألفاً و311



وذكرت الوزارة في بيان لها أنه جرى رصد 8 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و.261

كما نوّهت الوزارة إلى تماثل 141 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 85 ألفاً و289، فيما يتواجد 31 مريضاً في العناية المركزة.