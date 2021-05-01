عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لا تزال مذبحة الأرمن تلاحق تركيا، فقبل أكثر من قرن ارتكبت الدولة العثمانية مجزرة بحق الأرمن في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية.



الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف، اليوم السبت، بأن مذابح الأرمن "إبادة جماعية"، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرميني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه "إبادة".

وبذلك ستضاف الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 دولة تعترف بأن المذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين، "إبادة".