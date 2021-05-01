شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي ينصح الهند بفرض إغلاق وطني لاحتواء الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي: «أ ف ب»

نصح المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي في تصريحات، السبت، الهند بفرض إغلاق على الصعيد الوطني على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد ـ 19.

ونقلت صحيفة «إنديان إكسبرس» عن فاوتشي قوله، في مقابلة: «أعتقد أن الأهم حالياً هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية ومعدات الوقاية وغير ذلك». وأضاف: «لكن من بين الأمور الأخرى التي يجب أن تتم فوراً إصدار أمر بإغلاق البلاد».

وتابع: «إذا فرض الإغلاق، فلا حاجة إلى أن يتم ذلك لمدة ستة أشهر. يمكن فرض إغلاق مؤقت لوضع حد لدوامة انتقال العدوى». وأشار إلى أنه لا «أحد يحب إغلاق البلاد، لكن إذا قمتم بالأمر لمدة أسابيع عدة فقط، يمكن أن يكون لذلك تأثير مهم على ديناميكية تفشي الفيروس».

ورفضت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حتى الآن، فرض إغلاق على الصعيد الوطني، تجنّباً لتكرار تجربة الإغلاق العام الماضي التي عانى كثيرون على إثرها، وشكّلت ضربة للاقتصاد.

وسجّلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة جديدة، السبت، بعدما أحصت أكثر من سبعة ملايين حالة في إبريل/نيسان، ما أدى إلى إغراق النظام الصحي في مناطق عدة. وفرضت ولايات عدة قيوداً خاصة في ماهاراشترا، والعاصمة نيودلهي، حيث باتت المستشفيات على حافة الانهيار. ومددت السلطات الإغلاق في نيودلهي لأسبوع إضافي، السبت.