شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. استمرار تراجع إصابات ووفيات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

واصلت إيطاليا تسجيل تراجع في ضحايا الجائحة، بعدما سجلت، السبت، 226 وفاة متصلة بالفيروس، نزولاً من 263 في اليوم السابق، في حين تراجعت الإصابات إلى 12965 من 13446، بحسب بيان لوزارة الصحة.

ومنذ تفشي الوباء على أراضيها في فبراير/شباط من العام الماضي، رصدت إيطاليا 121033 وفاة متصلة بكوفيد ـ 19، وهو ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، والسابع على مستوى العالم. وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 4 ملايين حالة.