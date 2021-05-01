شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الفجيرة» توزّع مواد غذائية على 194 أسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

اعلن يوسف المرشودي، المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، إطلاق الجمعية بتوجيهات سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية ضمن مشروع «قوافل زايد الخير»، مجموعة مبادرات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، لإدخال الفرحة في قلوب الأسر المحتاجة في جميع مناطق امارة الفجيرة. مشيرا الى ان مبادرة «غرس زايد» تعد أبرزها حيث يعتمد المشروع على توزيع مواد غذائية على 194 أسرة شهرياً تضم المسنين والأرامل والمطلقات والأيتام وتوصيل المساعدات الى منازل الأسر المستهدفة المسجلة في الجمعية بناء على تقارير البحوث الاجتماعية لفرق من الباحثات في الجمعية.

وقال إن المبادرات تعزز استمرار الجمعية في نهجها ببذل الجهد لتحقيق الأهداف الإنسانية التي رسمها زايد الخير، والعمل بالقيم النبيلة التي تحلّى بها من عطاء بكرامة ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب. والمبادرات تؤكد حرص الجمعية على إحياء المناسبة بمبادرات وأنشطة وفعاليات خيرية مستمدة من النهج الإنساني والحضاري العالمي الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتعكس المبادئ المستمدة من فكره الانساني، حيث تضمنت المبادرة، توزيع طرود غذائية وقسائم شراء وإيصالها لهم في منازلهم في سيارات لا تحمل أي شعار للجمعية، الى جانب مبادرة «أسعدوهم» بزيارات مستمرة لفريق البحث الاجتماعي للوقوف على الاحتياجات الداخلية لمنازل الأسر المستحقة والمتعففة وتشمل (الثلاجات - الغاز- المكيفات – الغسالات ) وبناء على المعطيات يقوم فريق الطوارئ بتزويد الاسرة بشكل فوري باحتياجاتها من الأجهزة المنزلية، و مبادرة ( أجر وعافية ) وتهدف إلى توفير 500 جلسة غسل مجانية لمرضى الفشل الكلوي المسجلين بكشوف الجمعية، وتستمر المبادرة في العشر الأواخر من رمضان المبارك، بالتعاون مع مستشفى الشرق، وبدعم من بنك دبي الإسلامي ومساهمات المحسنين وأهل الخير. كما وفرت مجموعة كبيرة من الهدايا المادية والعينية وكسوة العيد لتوزيعها على الأيتام وأصحاب الهمم والأسر المتعففة والمحتاجة.