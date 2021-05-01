شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبد الرحمن يتوج ببطولة الشارقة الدولية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

توج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة للشطرنج والمنتخب الوطني ببطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وانطلقت الخميس بمقر النادي بمشاركة 40 لاعباً من 15 دولة، من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية.

وجاء تتويج سالم عبد الرحمن باللقب بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 جولات في إنجاز جديد للبطل الإماراتي، وكان فاز في الجولة الأخيرة على الأستاذ الدولي الروسي كنتر إدوارد.

وشهد منافسات البطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بحضور لويس نيكوب، رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج الذي افتتح الجولة السادسة من البطولة، كما حضر جمال عيسى المدفع، الأمين العام رئيس الجهاز الفني بالنادي وعمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من المهتمين.

وقبل بداية الجولة السادسة نعى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، المغفور له الأمير محمد بن طلال ممثل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والذي كان رئيساً فخرياً للنادي الملكي الأردني للشطرنج، والاتحاد الأردني للشطرنج، ووقف الجميع دقيقة حداد قبل المنافسات.

وحصل المغربي الأستاذ الدولي مخلص العدناني على المركز الثاني في البطولة، بعد أن أحرز 7 نقاط إثر فوزه على الفلبيني الأستاذ الدولي دايماكلين أوليفر، الذي نال المركز الرابع بـ6 نقاط، وحل المولدافي الأستاذ الدولي الكبير لورداشيسكو فيوريك في المركز الثالث بـ7 نقاط، بعد فوزه على المصري الأستاذ الدولي سيد هاني.

جوائز البطولة

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين الأوائل، حيث سينال صاحب المركز الأول 4000 درهم، والثاني 2750 درهماً، والثالث 2250 درهماً، والرابع 1750 درهماً، والخامس 1500 درهم، والسادس 1250 درهماً، والسابع 1000 درهم، والثامن 750 درهماً.

وخصصت جائزة لأفضل لاعب من الإمارات وجاءت لأفضل لاعب في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

اللجنة المنظمة

وشكّل النادي اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيساً، وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، رئيس الجهاز الفني نائباً للرئيس، وفيصل الحمادي رئيساً للحكام، وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً.

ويشارك في تحكيم البطولة الحكم الدولي حسان توردلييف من أوزبكستان، وضحى المعلم من سوريا، والحكم الدولي إحسان جواد لبرنامج التزويج للاعبين، وتضم لجنة العلاقات العامة يعقوب بركات وحسين زيدان، وأبوبكر ناجور كما ستتم الاستعانة بعدد من المتطوعين للعمل ضمن العلاقات العامة في البطولة.