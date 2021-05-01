شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج في دبي إلى ارتفاع.. والطلاق إلى انخفاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

سجلت إمارة دبي في الربع الأول من العام الجاري 1725عقد زواج، فيما شهدت بلغت حالات الطلاق 393 حالة بحسب بيانات حديثة صادرة عن "مركز دبي للإحصاء".

وارتفعت عقود الزواج في الإمارة بنسبة كبيرة في الشهور الثلاث الأولى من 2021 بنسبة وصلت إلى 46% مقارنة مع الربع الأول من 2019 والتي سجلت فيها الإمارة 1181 عقد زواج، فيما تراجعت واقعات الطلاق بنسبة إيجابية بلغت 16.5% في الفترة المذكورة مقارنة مع 471 حالة طلاق في الربع الأول من العام الماضي 2020.

وبلغت عقود زواج غير الإماراتي من غير الإماراتية 1086 عقدا بحصة 63% من إجمالي عقود الزواج في الربع الأول الماضي، و376 عقدا من إماراتي وإماراتية بحصة 21.7%، و216 عقدا لإماراتي من غير إماراتية بحصة 12.5%، وأخيرا 47 عقدا من غير إماراتي بإماراتية بحصة 2.7%.

وعلى صعيد واقعات الطلاق؛ فقد سجلت حالات الطلاق من غير إماراتي بغير إماراتية الحصة الأكبر من إجمالي الحالات المثبتة 69% بواقع 271 حالة طلاق، وإماراتي من إماراتية 83 حالة طلاق بحصة 21%، و إماراتي بغير إماراتية 29 حالة طلاق بحصة 7.3%، و10 حالات طلاق من غير إماراتي بإماراتية بحصة 2.5%.

وارتفعت عقود زواج الإماراتيين المرتبطين بإماراتيات في الربع الأول الماضي 38% (376) عقد زواج، مقارنة مع الربع الأول من 2020 والتي بلغت عقود الزواج فيه 272 عقدا.